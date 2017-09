Picross S für Nintendo Switch angekündigt

Picross ist eine Puzzle-Reihe, die Nintendo mit dem Start der Nintendo DS-Familie etabliert hat. Das erste Spiel landete vor über zehn Jahren und konnte sich über 500.000 Mal in etlichen Ablegern verkaufen. Allerdings leiden die Spiele stets unter demselben Gameplay: Zählt die Flächen aus, entdeckt das Bild hinter dem Motiv und löst das Rätsel. Mit der Switch hat Nintendo nun neue Bewegungssteuerung etabliert und das hat den Entwickler Jupiter Corporation auf die Idee für einen neuen Eintrag gebracht. In Picross S bieten sie über 300 Puzzle in vier verschiedenen Größen (5×5, 10×10, 15×15 und 20×15) entwickelt, die davon profitieren sollen. Der Mega Picross-Modus soll wieder enthalten sein, ebenso wie die reguläre Spielvariante. Die größte Neuerung dieser Adaption ist der kooperative oder kompetitive Zwei-Spieler-Wettkampf. Dort können beide Denker ihre Quadrate zur gleichen Zeit ausfüllen, was den Nervenkitzel stark erhöht. Picross S wird ab dem 28. September zum Preis von 7,99 Euro im Nintendo-eShop bereitstehen. Die ersten Trailer und Screenshots haben wir hier für euch: