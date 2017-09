Drei-gegen-Drei-Kämpfe und weitere Charaktere für Super Bomberman R bestätigt

Konamis TGS-Line-Up ist in diesem Jahr ein bisschen größer ausgefallen, als noch in den vergangenen Jahren und neben dem aktuellen PES und Metal Gear sehen wir dort das neu angekündigte Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars und den Switch-Koop-Spaß Super Bomberman R. Überraschenderweise war Letztgenanntes unter den Titeln, die sich zum Start von Nintendos Hybrid-Konsole am besten verkauften, weshalb in dem Titel auch weiterhin die Bomben fallen werden. Konami führte zum Start des japanischen Spiele-Events ein neues kostenloses Update mit vielen neuen Inhalten ein. Darunter befinden sich Anubis Jehuty aus Zone of the Enders und Reiko Hinomoto aus Rumble Roses, die jeweils ihre eigenen Spezialfähigkeiten haben.

Mehrspieler-Freunde werden in der Zukunft aber noch mehr Gründe haben, das Spiel mal wieder zu starten, denn Konami hat stellte kürzlich einen neuen Modus vor. Grand Prix wird zwei Mannschaften aus je drei Spielern zusammenführen, um sich gepflegt die Karte um die Ohren zu bomben. Diese Schlachten werden in großen Stadien ausgefochten, die ihr auf dem unteren Screenshots sehen könnt. Spielt ihr noch immer Bomberman auf der Switch?