4K und HDR für Call of Duty: WWII auf der Xbox One X

Vor einigen Tagen haben wir erfahren, dass mittlerweile über 130 Xbox One-Titel auf der neuen One X optimiert wurden und eine höhere Performanz erreichen werden und diese massive Liste enthält nicht nur ältere Titel, sondern auch die kommenden Blockbuster, wie beispielsweise Call of Duty: WWII. Ein Software-Update gewährt dem Spiel 4K-Texturen und HDR-Unterstützung, was Sony trotz ihrer geschäftlichen Nähe zum CoD-Publisher Activision so gar nicht gefallen dürften. Wie der Weltkriegs-Shooter auf der Playstation 4 Pro abschneidet, das werden wir sicher in Kürze erfahren. Call of Duty: WWII erscheint am 3. November für Playstation 4 und vier Tage später auf der Xbox One X und dem PC.

Quelle: Windows Central