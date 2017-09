Finales Kapitel zu The Journey Down veröffentlicht

Diese Woche veröffentlichte das schwedische Indie-Entwicklerstudio Skygoblin das dritte und somit finale Kapitel von The Journey Down auf Steam und im iOS-App-Store. Auf der vergangenen Gamescom sprachen wir mit Skygoblins Theodor Waern über die Entwicklung von The Journey Down und dem Fakt, dass das Spiel 2018 auf den Konsolen erscheinen soll. Dabei bekamen wir statt dem üblichen Händedruck eine Umarmung: "Es war eine Reise und es fühlt sich unglaublich an, ist aber auch auch sehr furchteinflößend, da dies nun das Ende ist." erzählte uns Waern. Schaut euch das Interview unten an, den Launch-Trailer zum dritten Kapitel haben wir euch ebenfalls eingebettet.