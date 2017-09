Seht hier die besten Skill-Moves von FIFA 18

Wir haben FIFA 18 auf Herz und Nieren untersucht und konnten auf dem Rasen ein wenig herumzuexperimentieren. Dabei sind wir irgendwann auf einige beeindruckende Spezialmanöver gestoßen, die wir euch im kommenden Video unbedingt zeigen wollen. Damit glänzt ihr nämlich nicht nur auf dem Platz, sondern werdet auch ganz sicher eure Widersacher übertrumpfen. Mehr Infos von FIFA 18 findet ihr in unserer Kritik, der neueste Ableger erscheint am 29. September für PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One und Nintendo Switch.