Versus Evil neuer Publisher von Obsidians Pillars of Eternity 2

Nachdem Paradox Interactive vor zwei Jahren Pillars of Eternity sowie die "Complete Edition" und Obsidians Tyranny veröffentlichte, gingen viele davon aus, dass auch der Nachfolger vom schwedischen Publisher betreut wird. Doch Obsidian Entertainment wollte neues Land entdecken und suchte sich einen anderen Publisher für Pillars of Eternity 2: Deadfire aus: Versus Evil. Die Fortsetzung von Pillars of Eternity hat mit 3,7 Millionen Euro Crowdfunding-Kapital das Vierfache seines Kampagnenziels erreicht und bietet ein Piraten-Abenteuer, bei dem wir durch das Deadfire Archipelago segeln.

Obsidian Entertainments CEO Feargus Urguhart hatte in einer Pressemeldung Folgendes dazu zu sagen: "Wir freuen uns zusammen mit dem Team von Versus Evil an Pillars of Eternity 2: Deadfire, der ersten Fortsetzung, die wir jemals für eine unserer IPs entwickelt haben, zu arbeiten. Mit einem Team zusammenzuarbeiten, dass genauso viel Leidenschaft für Pillars of Eternity besitzt, wie wir es tun, ist eine sehr erfreuliche und aufregende Erfahrung. Wir wissen, dass Steve und sein Team Deadfire richtig behandeln und uns dabei helfen werden, unseren unglaublichen Fans und großzügigen Backern das zu geben, was sie verdient haben."

Pillars of Eternity 2: Deadfire soll Anfang 2018 auf PC, Mac und Linux veröffentlicht werden. Während der E3 haben wir mit zwei Mitgliedern des Entwicklerteams, Nick Carver und Alec Frey gesprochen. Das Interview könnt ihr euch hier unten anschauen: