Erster Blick auf Monster Hunter in Marvel vs. Capcom: Infinite

Anfang der Woche hat Capcom einige neue Charaktere für ihr Superhelden-Mash-Up Marvel vs. Capcom: Infinite angekündigt und darin auch die weibliche Monsterjägerin aus der beliebten Monster Hunter-Reihe genannt. Heute stellen sie diese Figur genauer vor und zeigen, wozu sie in der Lage ist. Die Jägerin nutzt ihre klassischen Fähigkeiten und wechselt flüssig zwischen dem Großschwert, den Doppelschwertern oder dem Bogen, wodurch sie ideal für die Spielernaturen sein könnte, die sich gerne auf verschiedene Spielstile verlassen. Wie sie wohl gegen die anderen Kämpfer besteht? Mehr Infos über das Spiel erhaltet ihr in unserer Kritik.

