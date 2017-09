Brendan Greene würde gern Singleplayer für PUBG entwickeln

Falls ihr einer der mehr als 10.000.000 Millionen Spieler seid, die sich mit der Welt des Last-Man-Standing-Shooters Playerunknown's Battlegrounds umgeben, dann erfreut ihr euch vielleicht an einigen Informationen, die Creator-in-Chief Brendan Greene in einem Reddit-AMA preisgab. Greene sprach über die Fortschritte seines Teams, die kommenden Inhalte und seinem Wunsch, einen Einzelspieler-Modus für das Spiel zu entwickeln.

"Ich würde sehr gerne eine Einzelspieler-Kampagne zum Spiel hinzufügen.", teilte Greene den Fans mit, als es um potentielle Features ging, die er persönlich gerne im Spiel sehen würde. "Ich denke die Insel wäre ein toller Ort, um interessante Geschichten zu erzählen, doch dafür haben wir momentan leider weder die Zeit noch die Ressourcen!".

Auf Twitter machte Greene im Anschluss noch einmal verständlich, dass das Studio momentan nicht an einem Einzelspieler-Modus arbeitet. Macht euch also keine allzu großen Hoffnungen auf eine kommende Einzelspieler-Kampagne, insbesondere nicht bei all den anderen Dingen, über die der PUBG-Schöpfer während des Fan-Interviews sprach.

Da erwähnte Greene nämlich unter anderem, dass Bluehole Studio bereits "neue Fahrzeuge für die [Wüsten-]Karte plant." Ins Detail wollt er mit seinen Ausführungen jedoch nicht gehen. Als es um die Integration von einem Ranglisten-System ähnlich, wie bei H1Z1 und CS:GO ging, bestätigte er, dass das Studio Pläne habe "ähnliche Systeme zu integrieren. Wir wollen außerdem ein Charakter-Leveling-System und ein Waffen-Fähigkeiten-System (dass das Gameplay nicht beeinflusst) und weitere Fortschritt-Systeme hinzufügen. Wir haben mehr Informationen dazu, sobald wir die Chance bekommen sie auszuarbeiten."

Zum Schluss erwähnt Greene noch, dass er Pläne hat Father Ted, eine britische Sitcom, die in Irland spielt, in das Spiel zu mit einzubringen. Zu der Frage ob er jemals in Erwägung zog, das Spiel in seiner Heimat Irland zu entwickeln, hatte er Folgendes zu sagen: "Ehrlich gesagt, nein. Ich glaube nicht, dass jemand Zuhause wusste, dass der Spiel-Modus von einem Iren entwickelt wurde, deswegen haben mich auch nie örtliche Firmen angesprochen. Ich hatte auch keine Erfahrungen darin, ein eigenes Studio zu eröffnen, deswegen habe ich es nie in Erwägung gezogen."

Könnte es sich bei der vierten Karte nach der Wüsten- und Adria-Karte vielleicht um Craggy Island handeln? "Momentan haben wir keine anderen Karten in Entwicklung.", gestand er grausam in einer anderen Frage, "doch das heißt nicht, dass wir in Zukunft nicht noch mehr entwickeln!" Wir geben die Hoffnung nicht auf.