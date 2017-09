Bandai Namco veröffentlicht neue Assets für Ace Combat 7

Bandai Namco arbeitet am mittlerweile siebten Titel aus der Ace Combat-Hauptserie, der nächstes Jahr erscheinen soll - eine ganze Dekade nach Ace Combat 6: Fires of Liberation für die Xbox 360. Ace Combat 7: Skies Unknown lässt uns wieder halsbrecherische Manöver durchführen und will uns explosives Gameplay mit Schallgeschwindigkeit um die Ohren hauen. Ein neuer Trailer und viele Bildschirmaufnahmen zeigen einige der neuen Flugmaschinen und Umgebungen des Spiels, schaut euch das ruhig genauer an:

F-2A:

F-35C:

Umgebungsaufnahmen: