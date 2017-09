Eigene Kritik und exklusive Screenshots von Dishonored: Tod des Outsiders

Letzten Freitag ist die Standalone-Erweiterung von Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske erschienen, mit der Arkane die Geschichte um die mysteriöse Figur des Outsiders abgeschlossen hat. Unsere Autorin Anne hat sich den Inhalt in der letzten Woche genauer angesehen und ein paar Dinge aufgeschrieben, die sie nach dem Spielen beschäftigten. Obwohl das wunderbare diverse Gameplay noch immer seinen Charme entfaltet, befinden sich Geschichte, Charaktere und die Welt selbst nicht auf einer Ebene mit dem großen Vorbild. Dadurch gelingt es Dishonored: Tod des Outsiders eben auch nicht, aus dessen Schatten hervorzutreten und baut blöderweise einige Löcher in den Plot. Mehr erfahrt ihr in unserer Kritik.