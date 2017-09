Heute im GR-Livestream: FIFA 18

Das Embargo ist gefallen, unsere dicke Kritik von FIFA 18 ist veröffentlicht worden und die Gaming-Landschaft jubelt zusammen mit den virtuellen Sportlern im Fangesang: FIFA 18 ist eines der besten Kapitel der Serie. Doch da Bilder bekanntlich mehr sagen können als viele, viele Worte, wollen wir euch in unserem heutigen Livestream ein Bild vom Spiel mit auf den Weg geben, damit ihr alle Änderungen und Verbesserungen in Natura erlebt. Deswegen werden wir um 16:00 Uhr mit unseren zwei großen FIFA-Enthusiasten Daniel und Anders im Livestream über den Platz sausen und hoffentlich einige Tore schießen. Die beiden machen sich schon warm für euch, also lasst sie nicht warten. Hier geht es zu unserem Livestream.