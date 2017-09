Monster of the Deep: Final Fantasy XV angelt sich einen TGS-Trailer

Dass der PSVR-Titel Monster of the Deep: Final Fantasy XV auf Sonys Pressekonferenz auf der E3 2017 enthüllt wurde, zeigte wie groß das Interesse der Fans an einem Angelspiel im FFXV-Universum wirklich ist. Das ist bei aller Professionalität nämlich nicht etwas, was wir alle Tage sehen. Auf der Tokyo Game Show wurde ein neuer Trailer für die Auskopplung gezeigt (die dort übrigens auch anspielbar ist, ganz zur Begeisterung vieler begeisterter virtueller Angler), der uns die bekannte Boyband rund um Noctis aus Final Fantasy XV zeigt und uns darüber hinaus die Grundlagen des Angelsports näherbringt. Wer sich gut anstellt, zieht am Ende einen richtigen Fang aus dem Wasser und zückt anschließend seine Armbrust, um seinen Fang zu erlegen. Monster of the Deep: Final Fantasy XV ist für den 21. November geplant, wie steht ihr dem Thema gegenüber? Braucht FFXV einen solchen Ableger?