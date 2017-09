Story-Trailer von Dragon Ball FighterZ gelandet

Mit dem Start der Tokyo Game Show hat Bandai Namco heute einen neuen Trailer für Dragon Ball FighterZ veröffentlicht und uns einen ersten Einblick in die Geschichte des Titels gewährt. Die frisch enthüllte Androidin C21 weiß offenbar um Dr. Geos Wissen zur Herstellung von Androiden, was sie gegen Son Goku und seine Freunde einsetzt. Wie erwartet sieht das nicht nur furchtbar dramatisch, sondern auch sehr schön und stilsicher aus. Ganz unten haben wir die frischen Screenshots der neuen Charaktere eingefügt, die überraschend Teil der Beta vom Wochenende waren - werft auch darauf einen Blick. Wie wichtig ist euch die Geschichte in Dragon Ball FighterZ?

Android 21:

Tenshinhan:

Yamcha: