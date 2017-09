Schicke Vinyl-Fassung des Nier: Automata-Soundtracks enthüllt

Square Enix und Platinum Games kündigten gerade eine aufwendige Vinyl-Box von Niers spektakulärem Soundtrack an (der einer der Gründe ist, warum wir noch immer ganz verliebt in das Spiel sind). Die Sammlung enthält vier Vinyl-Schallplatten mit ausgewählten Stücken des Serien-Komponisten Keiichi Okabe und speziellen Illustrationen von Sui Ishida (Tokyo Ghoul). Vorbestellungen gehen Anfang nächster Woche an den Start (am 25. September um genau zu sein), der Preis wurde leider noch nicht enthüllt. Geliefert werden soll das Paket aber ab Dezember. Außerdem wurden die Konzertaufnahmen für den Sountrack von Nier: Automata auf zwei Blu-ray-Discs gepresst, die ab sofort ebenfalls im offiziellen Square Enix-Online-Store zum Preis von je 39,99 Euro erhältlich sind (kein Affiliate-Link). Auf den unteren Bildern erhaltet ihr einen genaueren Blick auf die jeweiligen Fassungen.