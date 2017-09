Not a Hero-Gameplay von Resident Evil 7 gezeigt

Capcom hat auf der TGS einen neuen Gameplay-Trailer für das kommende, kostenlose Resident Evil 7: Biohazard-DLC Not a Hero veröffentlicht. Serienheld Chris Redfield steht darin einigen wirklich hässlichen Kreaturen gegenüber, denen er sich in gewohnt actionreicher Manier entledigen muss. Not a Hero ist komplett in VR spielbar und wird den Mägen der mutigen Spieler sicher wieder einiges abverlangen. Chris Redfields Ausflug wird im Dezember auch auf der Gold-Edition von Resident Evil 7 enthalten sein, zusammen mit dem finalen Premium-Inhalt End of Zoe.