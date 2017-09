Lovers in a Dangerous Spacetime landet schon bald auf der Switch

Wir fanden Lovers in a Dangerous Spacetime war ein spaßiges und herausforderndes Spiel, das man gut zusammen mit Freunden spielen konnte. Zwei Jahre nach der Veröffentlichung kündigt Asteroid Base nun eine neue Version des Spiels an, das uns nun auf der Nintendo Switch beglücken wird. Die große Überraschung ist die Wartezeit, die offenbar sehr kurz ausfällt, denn die farbenfrohen Kreaturen und Welten erscheinen bereits am 3. Oktober auf Nintendos neuster Konsole - also in weniger als zwei Wochen. Dazu bekommen wir einen neuen Trailer, der die Ankündigung feiert. Wie es aussieht wird die neue Version über keine neuen Inhalte verfügen. Ob sich das Spiel auf der Switch lohnt?