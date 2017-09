Vampyr ins Frühjahr 2018 verschoben

Nach aktuellem Stand ist der November ein Monat, in dem nur wenige Entwickler ihre Spiele veröffentlichen wollen, was vielleicht an den Schwergewichten Call of Duty: WWII und Star Wars Battlefront II liegen könnte, die dort um die Gunst der Stunde kämpfen werden. Doch auch die Life is Strange-Entwickler Dontnod planten ihr vampirisches RPG Vampyr bislang für diesen Zeitpunkt, scheinen es aber mit der Angst bekommen zu haben und entschlossen sich kurzerhand dazu, die Veröffentlichung zu verschieben. Der neue Zeitrahmen ist laut den Entwicklern nun das "Frühjahr 2018", als Grund gaben sie die bekannten und sehr ärgerlichen "technischen Schwierigkeiten" an, über die man so viel liest. Obwohl diese Hürde offenbar bereits wieder gelöst worden sein soll, benötige das Team nun noch einen zeitlichen Puffer, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen und das Endergebnis zu polieren. Wahrscheinlich müssen sich Fans nicht auf eine allzu lange Pause gefasst machen, bevor sie sich an Vampyr festbeißen dürfen. War das eine clevere Lösung von Dontnod oder schieben sie das Unvermeidliche damit nur noch länger hinaus?