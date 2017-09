Frostpunk auf Anfang 2018 verschoben

Vor rund drei Wochen haben wir das erste Gameplay vom bitterkalten Adventure Frostpunk gesehen, dem neuen Aufbau-Strategiespiel der This War of Mine-Entwickler 11 bit Studios. Damals versicherte uns das Studio, dass wir den neuen Titel noch in diesem Jahr zu Gesicht bekommen werden, allerdings scheinen sich die Pläne in der Zwischenzeit verzögert zu haben. Der Entwickler entschied sich nun deshalb dazu, Frostpunk auf das Frühjahr 2018 zu verschieben, da sie zum Start weitere Sprachen anbieten wollen (darunter auch deutsch) und die Lokalisierungsarbeiten zusätzliche Zeit benötigen. In der Pressemitteilung sprach 11 bit außerdem davon, eine "glorreiche" physische Verkaufsfassung produzieren zu wollen, neben einigen wenigen Collector's Editionen, was natürlich ebenfalls dauert. Klingt das für euch nach einer fairen Entschuldigung?