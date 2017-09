PC-Anforderungen für Need for Speed Payback enthüllt

Need for Speed Payback erscheint in weniger als zwei Monaten (sogar noch früher, wenn ihr EA Origins-/Access-Mitglied seid) und EA hat sich nun dazu entschieden, die Systemanforderungen für den neuesten Ableger des Franchise zu enthüllen. Hier sind die empfohlenen und Mindestanforderungen, dir euer Computer erfüllen muss:

Mindestanforderungen zur Darstellung von 720p bei 30 Frames und niedrigen Grafikeinstellungen:

- 64-bit Windows 7 oder neuer

- CPU: AMD FX 8150 @ 3.6GHz mit vier Hardware-Threads oder Intel i3 6300 @ 3.8GHz

- Arbeitsspeicher: 6GB

- Festplattenspeicher: 30GB

- Grafikkarte: AMD Radeon HD 7850, Nvidia Geforce GTX 750 Ti oder vergleichbare DirectX11-kompatible Grafikkarte mit mindestens 2 GB Grafikspeicher

- Online-Verbindung: Mindestens 192 kbit/s müssen übertragen werden

Empfohlene Anforderungen zur Darstellung von 1080p bei 60 Frames und hohen Grafikeinstellungen:

- 64-bit Windows 10

- CPU: AMD FX 8350 @ 4.0GHz mit vier Hardware-Threads oder Intel i5 4690K @ 3.5GHz

- Arbeitsspeicher: 8GB

- Festplattenspeicher: 30GB

- Grafikkarte: AMD Radeon RX 480 4GB, Nvidia Geforce GTX 1060 6GB oder eine vergleichbare DirectX12-Kompatible Grafikkarte mit 4 GB Speicher

- Online-Verbindung: Mindestens 512 kbit/s benötigt

Schafft eure Maschine diese Grafikpracht oder müsst ihr aufrüsten?