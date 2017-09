Rainbow Six: Siege-Update schadet eurer Playstation 4

Kaputte Dinge flicken zu wollen ist nicht immer die Methode, die auch zum gewünschten Erfolg führt und das gilt im wahren Leben ebenso, wie in der Videospielentwicklung. Wir haben schon von einigen schlimmen Patches gehört, die halbwegs funktionierende Spiele im Chaos versanken, auf der Plattform ein Trümmerfeld hinterließen und die Online-Erfahrung unspielbar machten, doch Ubisoft hat mit dem neuesten PS4-Update für Rainbow Six: Siege dieses Thema auf eine neue Ebene gehoben.

Etliche Playstation 4-Spieler berichten von gravierenden Problemen mit ihrer Konsole, nach dem sie das neueste Update für Ubisofts Online-Shooter heruntergeladen haben. Die PS4 soll häufig einfrieren oder direkt abstürzen. Ganz besonders regelmäßig passiere das wohl, wenn man während der Verwendung einer anderen App auf den Freunde-Hub navigiert, was bei nicht einigen Spielern angeblich sogar dazu führte, dass die Festplatte im Speicherprozess beschädigt wurde und viele wertvolle Daten verloren gingen. Falls ihr das Spiel auf der Konsole installiert habt, raten wir euch also mit größter Vorsicht dazu, das Spiel zumindest vorerst von der Platte zu löschen - bis das Problem behoben wurde. Ubisoft ist sich dieses Problems bewusst und arbeite eigenen Aussagen zufolge bereits an einer Behebung, schreibt jedoch auch, dass PC- und Xbox-Versionen von Rainbow Six: Siege nicht betroffen seien. Mehr Infos zum Thema findet ihr hier. Hat es euch auch erwischt?