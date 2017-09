Massive Kritik von FIFA 18 online

In acht Tagen erscheint der nächste epische Eintrag des FIFA-Franchise auf der Playstation 4, der Xbox One, dem PC, der Nintendo Switch und den beiden alten Konsolen, der PS3 und der Xbox 360. Ab sofort könnt ihr euch bei uns darüber informieren, was das Sportspiel drauf hat und ob ihr lieber weiter PES 2018 spielen solltet. Unser Fußball-Liebhaber Ricardo hat in den letzten zwei Wochen nichts anderes gemacht, als FIFA 18 mit jeder Pore seines Körpers aufzusaugen und es ist ihm mit seiner puren Willenskraft gelungen, eine mächtige Kritik zum Spiel zu verfassen, die seinesgleichen sucht. All eure Fragen zum neuen FIFA werden dort beantwortet, aber ihr werdet ein wenig Zeit brauchen, um alles zu erfassen. Nehmt sie euch ruhig, FIFA 18 scheint das verdient zu haben.