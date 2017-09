Square Enix will Final Fantasy XV auf der Switch veröffentlichen

Vor einiger Zeit haben wir so erste Anzeichen davon erhalten, dass Final Fantasy XV für die Nintendo Switch kommen könnte. Director Hajime Tabata und sein Team scheint also zumindest darüber nachzudenken, den neuesten Ableger des Rollenspiel-Epos mit Hilfe von Square Enix auf Nintendos neue Hybridkonsole zu portieren. Auf der Tokyo Game Show wurde dieses Interesse nun noch einmal bestätigt:

"Wir unternehmen sehr spezifische technische Untersuchungen [und überprüfen,] was aktuell möglich ist.", sagte Tabata-San den Kollegen von Eurogamer. "Wo wir aktuell stehen - wir haben diese Tests beendet und die Basis erfasst. Momentan befinden wir uns mitten in einer Diskussion darüber, was wir tun und wie wir das [Abenteuer] auf der Switch realisieren."

Wer jetzt in Freudenjubel verfällt, den müssen wir leider wieder auf den Boden der Tatsachen herunter holen, schließlich ist das Wort des Chefentwicklers noch immer keine offizielle Bestätigung vonseiten des IP-Halters und Publishers. Die Diskussionen sind schließlich auch noch überhaupt nicht abgeschlossen und bestimmte Entscheidungen könnten die Portierung von Noctis Roadtrip noch verhindern. Tabata-San hat Eurogamer zum Abschluss ihres Gesprächs übrigens noch eine kleine Anekdote verraten, die wir gerne mit euch teilen wollen: In Japan ist die Nintendo Switch so beliebt, dass er selbst noch immer keine eigene Konsole bekommen hat. Würdet ihr Final Fantasy XV auf der Switch spielen wollen?