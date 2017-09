Heute im GR-Livestream: Battlefield 1 - In the Name of the Tsar

Battlefield 1 war ein großer Erfolg für DICE und EA und deshalb haben die beiden Studios viel Wert darauf gelegt, ihren Ego-Shooter mit umfassenden Zusatzinhalten zu erweitern. Das zweite DLC - In the Name of the Tsar - ist nun endlich bei uns und den Mitgliedern von EAs Premium Service gelandet und erlaubt es uns damit, schon heute die neuen Karten auszuprobieren und die russische Armee in Aktion zu sehen. In unserem täglichen Livestream-Programm erwarten euch deshalb zwei Stunden bestes Actionfeuerwerk und viele neue Knarren - um 16:00 Uhr startet der Stream.