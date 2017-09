Sonic Forces erhält kostenloses Shadow-Add-On

Sega hat kürzlich enthüllt, dass ihr neuer Plattformer Sonic Forces ein kostenloses DLC bekommt, das schon ab dem Erscheinungstag bereitstehen soll. Episode Shadow wird die "mysteriöse Hintergrundgeschichte zwischen Shadow und Infinite" aufklären und soll drei "Schatten-Stages" bekommen, in denen uns weitere Herausforderungen erwarten. Außerdem darf der geheimnisvolle Igel in mehr als zehn modernen Variationen der Sonic-Leveln gespielt werden, erklärt Sega in der offiziellen Pressemitteilung. Sonic Forces erscheint am 7. November für Xbox One, PS4, PC und Nintendo Switch.