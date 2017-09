Tokyo Game Show: Wir spielen eine Runde Code Vein

Noch vor dem Start der Tokyo Game Show wurden wir von Bandai Namco eingeladen, um uns ihr kommendes Action-RPG Code Vein anzuschauen. Im nur fünf Minuten langen Videoclip bekommt ihr einen ersten Eindruck davon, wie wir mit unseren KI-Kameraden zusammen einige ziemlich fordernde Feinde besiegen. Anschließend stellen wir uns einem kleinen Miniboss (oder so etwas in der Art) und... naja, seht am besten selbst. Code Vein ist 2018 für PC, PS4 und Xbox One geplant.