Wir haben uns erst vor kurzem das The Lego Ninjago Movie Video Game angesehen und haben heute noch ein exklusives Interview mit dem Producer des Spiels, Tim Wileman für euch. Wileman konnte uns einiges zur neuesten Adaption des kommenden Lego-Films erzählen und ging vor allem bei den Kämpfen ins Detail:

"Wir wollen, dass es sich lebendig anfühlt und wir wollen, dass es intuitiv ist.", sagte Wileman, als wir über die Klötzchen-Schlachten sprachen. Schließlich sei das eine der Komponenten, die für das junge Publikum laut dem Producer in einem Lego-Videospiel mit am wichtigsten ist. "Es ist sehr flüssig [...] und dabei [stellen] wir viel mehr Feinde auf dem Bildschirm [dar], als in anderen Lego-Spielen. Die Art wie ihr zwischen den Feinden umherschaltet, von ihnen weg springt und die Fähigkeiten benutzt, um euer Kombos zu maximieren, fühlt sich frisch an und ist neu für Lego-Spiele."

Das komplette Interview seht ihr unten. Das Lego Ninjago-Film ist seit gestern weltweit in den Kinos gestartet, die Videospiele erscheinen nächsten Mittwoch auf PS4, Switch und Xbox One. Eine PC-Version ist für den 13. Oktober geplant.