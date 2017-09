Wolfenstein II: The New Colossus bekommt narrativen Gameplay-Trailer

Bethesda Softworks hat einen knackigen Gameplay-Trailer für das neue Wolfenstein II: The New Colossus veröffentlicht. Neben actionreichen Shooter-Passagen erwarten uns verschiedene Charaktere des Widerstands, Explosionen, Gewalt, Gefluche und eine explizite Szene, die sehr klar macht, dass dieses Spiel an Erwachsene gerichtet ist. Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 27. Oktober für PC, Playstation 4 und Xbox One, die Nintendo Switch-Fassung ist für das nächste Jahr geplant, hat allerdings noch keinen spezifischen Termin erhalten.