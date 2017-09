Gerücht: Netflix kommt zur Nintendo Switch

Netflix biete tolle Unterhaltung, nur muss man blöderweise immer einen Bildschirm bei sich haben, um das vielfältige Programm zu genießen. Praktischerweise hat die Switch nicht nur den passenden Bildschirm, sondern auch die nötige Mobilität, damit Spieler in sämtlichen Lebenslagen (und Positionen) auf das Angebot zurückgreifen könnten. Da gäbe es nur ein Problem: Netflix ist nicht auf der Switch verfügbar. Doch vielleicht liegt dieses Szenario ja gar nicht mehr in allzu ferner Zukunft? Der Go Nintendo-Nutzer KamehamehaX hat nämlich erklärt, dass Netflix auf der Nintendo Switch "entsichert und geladen" ist und dass das Streaming-Unternehmen nur noch auf Nintendos Bestätigung wartet. Ob die App wirklich grünes Licht erhält und zum Nintendo-eShop hinzugefügt wird, das steht noch in den Sternen, ebenso ob die Aussage überhaupt valide ist und nicht einfach nur von einem fiesen Troll stammt. Weder Netflix noch Nintendo haben sich offiziell zu dem Statement geäußert, deshalb betrachten wir diese Meldung als Gerücht.

Quelle: Go Nintendo