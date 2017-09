Xbox One X-Vorbestellungen verfügbar

Microsofts Major Nelson hat vor wenigen Stunden bekanntgegeben, dass die Vorbestellungen für die kommende Xbox One X gestartet sind. Auf seiner Webseite hat Larry Hryb außerdem bestätigt, dass mittlerweile über 130 Titel für die Xbox One X verbessert wurden, darunter Spiele wie The Witcher 3: Wild Hunt, das kommende Far Cry 5, L.A. Noire und Okami HD. All diese Titel erhalten auf der One X ein spezielles Update, mit dem sie in irgendeiner Form von der verbesserten Hardware-Leistung der Konsole im Vergleich zur Standardversion profitieren. Die Xbox One X erscheint am 7. November, unten seht ihr ein Interview mit Major Nelson und dem Marketingchef der Xbox-Konsole, Albert Penello.