Insomniac Games enthüllen neues Logo

Insomniac Games - für die meisten als Macher von Ratchet & Clank bekannt - doch ebenfalls das Studio, dass uns Resistance: Fall of Man sowie Sunset Overdrive brachte und momentan an einem neuen Spider-Man-Spiel arbeitet - enthüllten kürzlich ihr neues Firmenlogo. Das neue Warenzeichen gestaltet sich etwas einfacher und stilistischer als das Vorherige. Der Grund dafür ist der folgende:

"Wir haben schon immer versucht, uns zusammen mit der Industrie zu entwickeln, die wir so lieben. Das ist eine der Herausforderungen und Segen, die man als komplett unabhängiges Studio behält. Doch unser Logo blieb stets dasselbe während wir uns weiterentwickelten. Wenn man unseren 25-jährigen Geburtstag in einigen Jahren bedenkt und den 15. Geburtstag von Ratchet & Clank dieses Jahr, fällt es uns noch mehr auf, dass es Zeit ist unsere visuelle Identität mit der unseres Studios anzupassen.

Als wir in Betracht zogen unsere visuelle Identität zu überarbeiten, forderten wir uns selbst heraus 'über das Naheliegende heraus zu denken.' Das bedeutete auch, dass wir ein simples Logo-Update vermieden. Stattdessen wollten wir ein neues Design, dass unsere Entwicklung als Studio und als Menschen widerspiegelte, während wir die Vertrautheit unserer alten Logos behielten."

So sieht das neue Logo aus (weiter unten könnt ihr euch die älteren Variationen ansehen):

Insomniac beschreibt außerdem, dass man viele Optionen hatte, sich jedoch schon sehr früh für das aktuelle Modell entschied:

"Wir haben uns dieses Design schon sehr früh im Erforschungsprozess angeschaut. Es gewann unsere Aufmerksamkeit und ließ uns nicht los mehr selbst, als wir in andere Richtungen forschten. Es funktioniert auf viele Weisen für uns. Es hat die Mond-Thematik und erinnert an zwei Halbmonde, die sich gegenüberstehen und das 'O' ergeben - in Gedenken an unsere Vergangenheit und Zukunft. Viele Leute sehen außerdem ein Portal oder eine Linse anstelle des 'O', was wir sehr mögen, weil es die Erkundung symbolisiert und den Fakt, wie viele Fans uns ganz anders betrachten. Einige folgen uns, weil wir ihren geliebten Spyro den Drachen erfunden haben. Für andere dreht sich alles um Ratchet & Clank oder Resistance, Sunset Overdrive, unsere VR-Spiele oder Song of the Deep. Nun sind komplett neue Fans auf den Weg zu uns, um sich Marvels Spider-Man anzuschauen."

In der kleinen Infografik unten könnt ihr euch die Logos anschauen die Insomniac Games über die Jahre verwendete: