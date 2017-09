Erster Gameplay-Trailer von WWE 2K18

Nach etlichen Charakter-Enthüllungen und kleineren Teasern sind Visual Concepts und Yuke's nun endlich bereit, uns richtiges Gameplay von ihrem sehr männlichen Sportspiel WWE 2K18 zu präsentieren. Neben Mötley Crües derben Rockhit Kickstart My Heart sehen wir einige bekannte Gesichter wie Brock Lesnar, John Cena, The Rock "Stone Cold" Steve Austin, Charlotte Flair und natürlich den Coverathleten Seth Rollins. WWE 2K18 erscheint am 17. Oktober Playstation 4 und Xbox One. Später im Herbst soll auch noch die Nintendo Switch-Version erscheinen, was ein echtes Highlight ist, da Nintendo-Fans seit sehr langer Zeit kein WWE-Spiel mehr zu Gesicht bekommen haben.