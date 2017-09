Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars für PSVR angekündigt

Konami arbeitet an einem sogenannten "4K/VR-Remaster", wie Sony heute auf der TGS-Pressekonferenz bestätigte. Ursprünglich 2002 auf der Ur-Playstation erschienen (und später als Zone of the Enders HD Collection für die PS3 veröffentlicht), hat das ikonische Mech-Actionspiel eine umfassende Frischzellenkur erhalten und bietet nun Surround-Sound und knackige "native" 4K-Texturen. Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars erscheint im Frühjahr 2018 für PS4 und PC (Steam). Es folgen die ersten Eindrücke und eine Passage zur geschichtlichen Einordnung aus der offiziellen Pressemitteilung:

"Der Titel spielt im Jahr 2174, wo die despotische Bahram-Militär Organisation ihre neue Orbital Frame Mech-Roboter-Technologie nutzt, um die Unterdrückung von Mars und Erde zu vollenden. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über den Jehuty Orbital Frame - die mächtigste Maschine ihrer Art - und wird somit zur letzten Hoffnung des leidgeprüften Planeten. Mit Hilfe der mächtigen Technologie des Jehuty begeben sich die Spieler in den Kampf und dringen tief in das Herz der Bahram ein."