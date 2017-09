Heute im GR-Livestream: Project Cars 2

Am Freitag erscheint das nächste Spiel der Rennenthusiasten von Slightly Mad Studios, die mit ihrem Project Cars 2 erneut auf die Pole Position des Rennspielthrons zusteuern. Diese Fortsetzung hat seinen Vorgänger in etlichen Bereichen überarbeitet und präsentiert unterschiedlichste Racing-Bereiche, viele Strecken und doppelt so viele Autos wie das Original, dazu kommen Individualisierungsoptionen für nahezu jeden Geschmack. Trotzdem hat Project Cars 2 auch seine Schwächen, über die ihr euch in unserer Kritik ausführlich informieren könnt. Da man sich manchmal aber lieber einen eigenen Eindruck machen sollte, schnallt sich unser spanischer Kollege David Caballero hinters Steuerpult und gibt dem Racing-Simulator selbst eine Chance. Sein treues Fanatec-Lenkrad ist bereits kalibriert und David wartet quasi nur darauf, dass um 16:00 Uhr die Flagge gesenkt wird. Den Stream erreicht ihr auf unseren sozialen Medien und auf unserer Liveseite.