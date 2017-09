Neue Overwatch-Inhalte für Heroes of the Storm

Ana und Junkrat sind die nächsten Overwatch-Helden, die einen Auftritt in Heroes of the Storm erhalten, das bestätigte Blizzard schon vor einigen Tagen. Gleichzeitig wird die zweite Overwatch-basierte Karte veröffentlicht - die Volskaya-Fertigung - die ebenfalls einen Sprung vom Helden-Shooter in das MOBA macht (so wie kürzlich Hanamura). Neben der Overwatch-ähnlichen Punkteroberung beinhaltet die Volskaya-Fertigung ein Förderband-System, dass Spielern eine frische Herausforderung bietet. Auf der Karte gibt es drei strategische Punkte, die wir halten müssen, um für unser Team einen Mech herbeizurufen. Um diese Punkte herum gibt es diese Förderbänder, die die Bewegung und dadurch die Dynamik der Teams ganz entscheidend beeinflussen und zu einem Schwerpunkt in den Kämpfen führen werden, während sich beide Teams um den mächtigen Mech streiten. Dieser ist übrigens so effektiv, dass er gleich zwei Spieler zum Steuern benötigt. Die neue Arena könnt ihr euch in den unteren Videos anschauen.