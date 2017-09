Square Enix enthüllt Left Alive auf TGS 2017

Square Enix enthüllte heute auf der Tokyo Game Show ein neues Spiel namens Left Alive, das ist ein "Survival-Action-Shooter" in einem postapokalyptischen Szenario. Der langjährige Director der Armored Core-Serie, Toshifumi Nabeshima, ist an diesem Projekt involviert, ebenso wie Yoji Shinkawa, der Charakter-Designer der Metal Gear Solid-Reihe, und Takayuki Yanase (Mech-Designer, Ghost in the Shell: Arise, Mobile Suit Gundam 00, Xenoblade Chronicles X), die ihm beim Gestalten der Welt helfen. Shinji Hashimoto, der als Co-Creator an Kingdom Hearts und lange Zeit an der Final Fantasy-Reihe mitgearbeitet hat, fungiert als Game Director von Left Alive. Den kurzen Ankündigungs-Teaser seht ihr unten, weitere Informationen sollen am Dienstag folgen, sobald die Tokyo Game Show offiziell beginnt.