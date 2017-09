Monster Hunter: World erscheint Ende Januar 2018 für Playstation 4 und Xbox One

Auf der Tokyo Games Show-Pressekonferenz hat Sony soeben bekanntgegeben, dass der neueste Ableger des beliebten Monster Hunter-Franchise, Monster Hunter: World, weltweit am 26. Januar 2018 für Playstation 4 und Xbox One erscheint. Capcom teilte allerdings bereits mit, dass die PC-Version erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheint. Im neuen TGS-Trailer bekommt ihr eine ganze Menge neuer Monster zu Gesicht, die angehenden Mitgliedern der Jägergilde dieses ganz besondere Kribbeln in den Fingern erzeugen sollten.

Capcom hat sich auch zu den Vorbesteller-Inhalten geäußert. Wer bei teilnehmenden Händlern oder online vorbestellt, erhält ein Rüstungsset und einen Talisman, mit dem wir unsere Karriere etwas besser ausgerüstet starten dürfen. Der Entwickler behält sich jedoch vor, diese Gegenstände zu einem späteren Zeitpunkt auch andersartig in das Spiel einzufügen. Monster Hunter: World wird zudem in einer Deluxe Edition erscheinen, die weitere kosmetische Items (eine Samurai-Rüstung zum Beispiel) enthält. Auf der PS4 erhalten Käufer im Gegensatz zu Xbox One-Besitzern 14 PSN-Avatare, ansonsten sind die beiden Versionen gleich. Wer mit der Collector's Edition liebäugelt (Preis unbekannt) erhält alle Inhalte der Deluxe Edition, eine 25cm große Statue vom sogenannten Nergigant (der auch im Trailer zu sehen ist) und die üblichen Kunststücke - das offizielle Artbook und eine CD mit dem Soundtrack des Spiels.

Zum Abschluss der Präsentation hat Capcom noch eine speziell gestaltete Playstation 4 Pro im schlichten Monster Hunter-Design vorgestellt und wird zusammen mit dem Spiel und einem sehr hübschen Dualshock 4-Controller geliefert. Ob das Hardware-Bundle auch nach Europa kommt, ist aktuell noch unklar, datiert wird das Pack in Japan auf den 7. Dezember. Ein europäischer Preis liegt uns aktuell noch nicht vor, umgerechnet berechnet Sony jedoch rund 365 Euro. Falls ihr noch gar nichts mit dem Titel anzufangen wisst, dann empfehlen wir euch unsere neuesten Eindrücke des Actionspiels.

Sony hat diese schicke PS4 Pro mit passendem Controller im Monster Hunter-Design gezeigt.