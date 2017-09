Video gibt Einblick in die Entstehung von Cupheads Musik

Cuphead sieht phänomenal gut aus und scheint auch ordentlich Spaß zu machen, doch es sind nicht nur diese beiden Faktoren, die das Spiel so besonders machen. Wie ihr vielleicht aus den vergangenen Trailern und Gameplay-Videos herausgehört habt, wird das Ganze zusätzlich mit exzellenter Musik untermalt. Nun gibt uns das Entwicklerstudio Studio MDHR einen kleinen Einblick in die Aufnahmen der groovigen Big Band, die für die Musik verantwortlich ist. Passend dazu kündigte das Studio bereits vor einiger Zeit eine vierteilige Vinyl-Version des Soundtracks im klassischem Design an. Falls ihr sichergehen wollt, dass ihr eines der Sets abbekommt, dann könnt ihr euch dieses auf Iam8bit.com (kein Affiliate-Link) vorbestellen. Cuphead wird am 29. September auf dem PC und der Xbox One veröffentlicht. Das Video und einige Bilder zum Vinyl-Set könnt ihr euch unten anschauen.