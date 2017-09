Offizieller Trailer zu kommendem Tomb Raider-Film veröffentlicht

Als Gamereactor-Leser wisst ihr sicher bereits, dass ein neuer Tomb Raider-Film in Planung ist, der auf den Reboot des Videospiel-Franchise basieren soll. Dabei verkörpert die schwedische Schauspielerin Alicia Vikander die junge Lara Croft. Wie diese in der Rolle der Schatzjägerin aussieht, sehen wir nun zum ersten Mal in Bewegung, denn der offizielle Trailer ist enthüllt worden. Unter dem Trailer befindet sich der erste Teaser (auch noch ganz frisch) und das offizielle Filmposter. Darunter haben wir die offizielle Filmbeschreibung gepackt, die uns einige Hinweise dazu gibt, was wir vom fertigen Film erwarten dürfen. Was haltet ihr von Alicias Verkörperung der jungen Lara?

Trailer:

Teaser:

Filmposter

"Sieben Jahre nach dem Verschwinden ihres Vaters weigert sich die 21-jährige Lara die Zügel des globalen Firmenimperiums anzunehmen und arbeitet stattdessen zwischen College-Klassen als Fahrradkurier in London. Schließlich wird sie dazu inspiriert, dem Verschwinden ihres Vaters auf den Grund zu gehen und reist an seinen zuletzt bekannten Standort: eine Grabstätte inmitten einer Insel, irgendwo an der Küste Japans. Plötzlich befindet sich Lara in Gefahr, die - gewappnet mit lediglich ihrem scharfen Verstand, blinder Hoffnung und ihrer angeborenen Dickköpfigkeit - lernen muss bis an ihre Grenzen zu gehen, während sie immer weiter in das Ungewisse reist. Sollte sie dieses gefährliche Abenteuer überleben, so verdient sie sich ihren Namen Tomb Raider."