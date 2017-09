Vier neue Marvel vs. Capcom: Infinite-Charaktere enthüllt

Eine unserer größten Bedenken in Capcoms neuestem Crossover-Kampfspiel Marvel vs. Capcom: Infinite sind die vielen Inhalte, die hinter einer offensichtlichen Bezahlschranke versteckt wurden. Am deutlichsten wird das an den verfügbaren Charakteren, denn unter den vielen Superschurken und -helden fehlen einige große Namen. Wie sich nun herausstellte, kommen die tatsächlich als kostenpflichtige Erweiterung. Capcom hat Anfang der Woche bestätigt, dass Black Widow, Monster Hunter, Venom und Winter Soldier neben dem Season Pass in das Spiel implementiert werden - was uns ehrlicherweise nicht wirklich überrascht. Black Widow ist eine der wenigen Avengers, die nicht im originalen Roster steckt. Die weibliche Form von Capcoms Monster Hunter hat einen Auftritt in der Geschichte des Spiels und Venom und Winter Soldier sind so große Charaktere im Kino-Universum von Marvel, es ist schon fast unverständlich, dass wir erst jetzt von ihnen erfahren. Zusammen mit Black Panther und Sigma sind jetzt also sechs spielbare Figuren im Season Pass enthalten und dass Capcom und Marvel hier anhalten werden, das glauben wir nicht wirklich. Welchen Charakter findet ihr am interessantesten und wen vermisst ihr noch?