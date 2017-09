Emotionen und harte Schläge im deutschen Story-Trailer von Call of Duty: WWII

Bislang stand vor allem der Mehrspielermodus von Call of Duty: WWII im Vordergrund der Berichterstattung, doch am Abend hat Publisher Activision diesen Fokus verschoben. Ein neuer Trailer gibt uns erste Hinweise auf die Kampagne des Ego-Shooters und welchen rauen Umgangston wir als Soldat im zweiten Weltkrieg erwarten dürfen. Verschiedene Szenarios und Umgebungen werden im Video gezeigt, das Rampenlicht ist jedoch auf Protagonist Ronald "Red" Daniels" gerichtet, der mit dem Rest seines Bataillons in den Krieg ziehen wird. Sledgehammer Games setzt vor allem nahe Kameraaufnahmen ein, damit wie die Emotionen auf den Gesichtern der verängstigten Soldaten erkennen - ein actionreiches Drama scheint uns zu im neuen CoD-Ableger zu erwarten erwarten. Seid ihr interessiert am Einzelspielermodus oder springt ihr direkt in die Kampagne?