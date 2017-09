Neuer Dragon Ball FighterZ-Charakter Android 21 enthüllt

Bandai Namco führte am Wochenende drei neue Charaktere in ihr verrücktes Kampfspiel Dragon Ball FighterZ ein und darunter befand sich eine große Überraschung. Neben Son Gokus alten Freunden Yamcha und Tien wurde nämlich eine neuer Original-Charakter vorgestellt - Android 21. Serienschöpfer Akira Toriyama selbst ist für das Design der Figur verantwortlich, wie die neueste Ausgabe von V-Jump (entdeckt von Shonen Gamez) erfahren hat. Android 21 ist eine Wissenschaftlerin mit dem Intellekt von Dr. Geo, die eine ganz spezifische Rolle in der Geschichte von Ark System Works' Kampfspiel spielen wird. Ihre Kräfte sind aktuell jedoch noch unbekannt.

Quelle: Gematsu.