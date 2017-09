Exklusive Bilder der Xbox One X Project: Scorpio Edition

Microsofts bis dato leistungsfähigste Konsole ist die kleinste Konsole in der Firmenhistorie. All die Wunder werden von der Scorpio-Engine - geregelt, das ist ein sehr dünne Systemchip, der das restliche Innenleben der One X kontrolliert. Wir hatten vor kurzem die Chance, uns das Teil genauer anzusehen und die neue Hardware anzutesten - in freier Testumgebung, nicht durch dicke Gläser in kleinen Kabinen abgesichert. Die neue Xbox One X ist wirklich überraschend klein, wiegt dafür allerdings etwas mehr. Außerdem im Video zu sehen ist die Xbox One S im Minecraft-Stil, die eine sehr stilsichere Aufmachung bekommen hat. Was haltet ihr von der neuen Hardware?