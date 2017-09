Layers of Fear neu konzipiert für Nintendo Switch

Bloober Teams ausgezeichnetes Horror-Adventure Layers of Fear soll in einer "neu-gestalteten" Version für die Nintendo Switch erscheinen. Das US-amerikanische Unternehmen Aspyr Media wird den Titel für die Hybrid-Konsole digital vertreiben und in speziellen Ländern auch in physischer Variante veröffentlichen. Das psychedelische Gruselspiel mit der dem starken Erzählstrang wirf uns ins 19. Jahrhundert, wo wir als Maler in eigenartigen Machenschaften verwickelt werden. Weder die offizielle Pressemitteilung noch die firmeneigene Webseite stellt Unterschiede zu den alten Versionen heraus, die Anfang 2016 für PC, Xbox One und PS4 erschienen sind. Bewegungssteuerung und der HD-Rumble wären mögliche Optionen, ebenso wie die Inklusion des Add Ons, aber das sind momentan alles nur Vermutungen. Was das Spiel so kann, lest ihr am besten in unserer Kritik nach. Ob ihr die Switch im Schreck fallen lasst?