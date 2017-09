Metroid: Samus Returns - Legacy Edition im Unboxing-Video

Samus' Return ist bei vielen Nintendo-Fans eingeschlagen wie eine Bombe und über das Wochenende konnten wir uns ganz genau anschauen, welche Inhalte Nintendo und Mercury Steam in ihre dicke Legacy Edition gepackt haben. Neben dem Steelcase und einem Morphball-Schlüsselanhänger befindet sich natürlich die physische Cartridge des Spiels in der Box. Zur künstlicheren Beschallung gibt es eine Soundtrack-CD und das offizielle Artbook, den Abschluss bilden ein goldener Samus-Anstecker und einen Download-Code für das originale Gameboy-Spiel Metroid II: Return of Samus. Was wir von Metroid: Samus Returns halten, das findet ihr in Martins Kritik am besten selbst heraus. Was sagt ihr zu der Aufmachung und den Inhalten der Legacy Edition? Findet ihr, dass Nintendo ihre Collector's Editionen in letzter Zeit verbessert?