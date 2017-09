FIFA 18: Besser verteidigen und angreifen

Bei FIFA im Allgemeinen und FIFA 18 im Besonderen ist es nicht immer leicht zu verteidigen. Der Zusammenhang von kontextuellen Aktionen und dem richtigen Timing macht es Anfängern schwer, sich gegen starke Angreifer zu wappnen. Doch sorgt euch nicht, wir haben einige praktische Tipps am Start, mit denen ihr eure Verteidigung aufpäppeln könnt. Es wird nicht leicht werden, denn es gibt keine magische Lösung bei der ihr nur zwei Knöpfe drücken müsst, um jeden Konter zu parieren. Wie im richtigen Sport benötigt ihr viel Übung, Zeit und Erfahrung. Doch mit unseren Tutorials werdet ihr zu diesem Punkt gelangen. Viel Glück beim Ausprobieren:

Und wenn ihr euch fragen solltet, warum das Verteidigen so eine große Sache ist, dann schaut doch mal in unser zweites Video rein. Darin haben wir einige schöne Tore erzielt, die mit der richtigen Verteidigung leicht verhindert werden hätten können. Wir haben versucht etwas Varianz in das Gameplay zu bekommen und verschiedene Tore erzielt, selbstverständlich nur im Spiel gegen die legendäre KI.