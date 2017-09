Öffentliche Beta zu Raiders of the Broken Planet gestartet

Raiders of the Broken Planet, der asymmetrische Vier-ggen-Eins-Shooter,, wird am 22. September veröffentlicht. Zuvor können sich Spieler die öffentliche Beta herunterladen und die zwei ersten Missionen des Prologs auf den drei Plattformen (Xbox One, PC und PS4) anspielen. Die Beta endet am 18. September um 12 Uhr mittags.

"Ich freue mich sehr, dass PC-, PS4- und Xbox One-Spieler endlich den Prolog anspielen können. Die offene Beta ist kostenlos und erlaubt Spielern einen Einblick in die abgefahrenen Abenteuer auf die wir sie mitnehmen möchten.", erzählt Enric Álvarez, Mitgründer von Mercury Steam. "Wir hoffen jeder genießt die zwei Missionen an der Seite unserer Teammitglieder, die ebenfalls am Wochenende online sein werden. Und scheut euch nicht davor, den Antagonisten zu spielen - manchmal ist es gut böse zu sein!"

Der vollständige Prolog wird zur Veröffentlichung des Spiels für jeden Spieler kostenlos zugänglich sein, während die erste Kampagne zehn Euro kosten wird. Drei weitere Kampagnen sind auf dem Weg und werden für den selben Preis in regelmäßigen Abständen veröffentlicht. Wer sich eine Kampagne kauft, der bekommt so genannte Einladungs-Pässe mit denen er Spieler zum Koop einladen darf, selbst wenn diese das Spiel nicht besitzen. Sagt uns was ihr von der offenen Beta haltet, sobald ihr die Gelegenheit hattet diese anzuspielen.