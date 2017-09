Die Thargoiden kehren schon bald zu Elite: Dangerous zurück

Mit dem kommenden Update zur Version 2.4 kehren die Thargoiden zu Elite: Dangerous zurück, das bestätigte Frontiers Community Manager Edward Lewis in einem offiziellem Forumsbeitrag. Am 26. September fällt die Alien-Bedrohung als Teil des ominösen The Return-Updates in die Galaxie ein.

"Am Veröffentlichungstag werdet ihr mit den mysteriösesten und tödlichsten Dingen interagieren, die ihr jemals in der Elite: Dangerous-Galaxie gesehen habt - die Thargoiden.", schreibt Lewis im Forum. "Im Laufe der kommenden Monate werden wir mit Elite: Dangerous 2.4 The Return interaktive, geschichtsbasierte Inhalte veröffentlichen."

Dazu gibt es einen neuen Cinematic-Trailer, den ihr euch unten anschauen könnt. Zwar bekommen wir im Video einen Eindruck zur Situation, Frontier möchte aber offensichtlich, dass die Spieler selbst herausfinden, was genau es mit der Rückkehr auf sich hat.