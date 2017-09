The First Tree ist ein malerisches Fuchs-Abenteuer

Der US-amerikanische Indie-Entwickler David Wehle hat Ende letzter Woche sein zweites eigenes Spiel The First Tree veröffentlicht. Das narrative Abenteuer versetzt uns in die Haut einer weiblichen Füchsin, der wir in der Third-Person-Perspektive durch einen malerischen Wald auf der Suche nach ihrer Familie folgen. Die Geschichte verbindet ihre Erlebnisse mit denen eines jungen Mannes, der sich im Verlauf des Abenteuers emotional wieder seinem Vater nähert. Was vor allem auffällt ist die Präsentation des Titels, die mit bunten, grellen Farben und einem modernen Soundtrack auftrumpft. The First Tree soll nur knapp zwei Stunden andauern und Rätsel- und Plattforming-Passagen beinhalten. Auf Steam ist das Spiel seit Donnerstag erhältlich und kostet 7,99 Euro.