Max: The Curse of Brotherhood kommt im Winter zur Playstation 4

Wired Productions hat letzte Woche eine neue Partnerschaft mit dem dänischen Entwickler Flashbulb Games angekündigt, die das Ziel hat, den physischen Puzzle-Plattformer Max: The Curse of Brotherhood auf die Playstation 4 zu bringen. Der Titel war ursprünglich ein Exklusivspiel für Xbox-Konsolen und dem Windows-PC - Entwickler ist nämlich das von Windows-angeeignete Studio Press Play - doch nach fast vier Jahren soll das Abenteuer nun trotzdem in diesem Winter für die Sony-Konsole erscheinen (digital und Retail). Den Ankündigungs-Trailer seht ihr unten, einen spoilerfreien Eindruck vom Spiel bekommt ihr in unserer Vorschau.

"Wir sind absolut gespant darauf, endlich Flashbulbs liebenswerten Plattform-Puzzler auf die PS4-Plattform zu bringen." so Leo Zullo, Managing Director von Wired Productions, in der Pressemitteilung. </i>"Es ist ein magisches Spiel mit wunderschöner Präsentation, das mühelos charmante Oldschool-Plattforming-Action mit geschickten Puzzle-Elementen kombiniert. Kurz gesagt, wir können es kaum erwarten, Max zu einer komplett neuen [Sorte] von Spielern zu bringen."</i>