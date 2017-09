Neue The Legend of Zelda: Breath of the Wild-Amiibos angekündigt

Nintendo hat in der Nacht natürlich auch an die Amiibo-Fans gedacht und besonders bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild ins Schwarze getroffen. Eine neue Kollektion der wichtigen Schlüsselcharaktere Daruk, Mipha, Revali und Urbosa wird ab dem 10. November entweder einzeln oder als Gesamtpaket bereitstehen. Wenn ihr diese besonderen Amiibos im Spiel aktiviert, erhaltet ihr Gegenstände die an die heiligen Kolosse erinnern, mit denen diese Figuren in Verbindung stehen. Weitere Details möchte Nintendo uns in Kürze mitteilen, bis dahin bleiben uns nur diese schicken Fotos: